Un sofer baut a intrat in fata unui autocar plin cu copii: 4 raniti au fost dusi la spital

Politistii au stabilit ca soferul unui autoturism, un barbat de 50 ani din Josenii Bargaului, nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea directiei de mers spre stanga, pentru a intra pe un drum secundar, moment in care a fost acrosat de un autocar care circula regulamentar din sens opus.In urma impactului, patru copii din autocar au suferit excoriatii si un altul a suferit un atac de panica.La fata locului s-au deplasat doua echipaje de prim ajutor ale SMURD si o ambulanta , pentru a acorda sprijin ranitilor."De la locul accidentului", a declarat Ciprian Pacurar, purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Bistrita-Nasaud, informeaza Realitatea TV.La volanul autocarului se afla un barbat de 35 ani din judetul Botosani, in cazul caruia rezultatul alcooltestului a fost negativ.Traficul rutier pe DN 17 nu a fost afectat si, din primele date, autocarul nu a suferit avarii serioase, astfel ca isi poate continua drumul.In cauza se efectueaza cercetari pentru vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta bauturilor alcoolice.