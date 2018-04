Un sofer baut, care a iesit din coloana, a provocat un accident cu victime pe DN1

Ziare.

com

"Un autoturism care circula pe DN 1, dinspre Brasov spre Predeal, s-a angajat in depasirea regulamentara a unei coloane de masini si a intrat in coliziune cu un alt autoturism care a iesit din coloana fara asigurare prealabila.In urma impactului autoturismul care depasea regulamentar a fost proiectat in afara partii carosabile, in stanga sensului de mers, unde a lovit un copac. Din acest autoturism, trei persoane, printre care un minor de 11 ani, au suferit vatamari corporale si au fost transportate la spital", arata reprezentantii Politiei Brasov, citati de Mediafax.La testarea alcoolscopica, rezultatul a fost 0,21 la mie pentru soferul autoturismului care a iesit din coloana. Si acesta fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.Politistii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.Traficul in zona producerii accidentului se desfasoara ingreunat.