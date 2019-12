Un sofer baut si cu permisul suspendat a ucis un om si pe altul l-a ranit grav, in Arges

Ziare.

"Din verificarile efectuate pana la acest moment de catre politistii Biroului Rutier Campulung s-a stabilit ca un barbat de 40 de ani din Boteni, care ar fi condus un autoturism pe DN 73D, avand directia de deplasare Boteni - Mioveni, pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare, a acrosat un autoturism parcat in afara partii carosabile si a intrat in coliziune cu un gard din beton.In urma evenimentului a rezultat decesul unui barbat de 42 de ani, din Boteni, ranirea grava a pasagerului spate, un barbat de 28 de ani din aceeasi localitate, respectiv ranirea usoara a conducatorului auto, ambele persoane ranite fiind transportate la o unitate medicala in vederea acordarii de ingrijiri", a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Arges.Politistii au constatat ca soferul avea permisul de conducere suspendat si consumase bauturi alcoolice."In urma testarii celui in cauza cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare mai mica decat 0,40 miligrame/litru alcool pur in aerul expirat. Totodata, acesta figureaza cu dreptul de a conduce suspendat", au precizat reprezentantii IPJ Arges.Politistii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul rutier, fiind intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducere fara permis.