Un sofer beat care fugea de Politie s-a rastunat cu masina in centrul Clujului

Reprezentantii Politiei Cluj au anuntat ca un sofer de 22 de ani, din Borsa, judetul Maramures, nu a oprit, in noaptea de vineri spre sambata, pe o strada centrala din Cluj-Napoca, la semnalul politistilor, incercand sa dispara.In timpul urmaririi, soferul, aflat singur in masina, a pierdut controlul si s-a rasturnat.Politistii au stabilit ca tanarul avea o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur in aerul expirat.Acesta a fost retinut pentru 24 de ore.