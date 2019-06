A condus beat crita pe contrasens si a intrat intr-un tir. Ce alcoolemie avea (Video)

Ziare.

Barbatul a fost filmat, iar imaginile au ajuns pe retelele de socializare.In clipul video se vede cum masina are un traseu sinuos, urca pe acostament, iar la un moment dat intra in coliziune cu un tir."Un conducator auto, in varsta de 32 ani, din orasul Ghimbav, judetul Brasov, care se deplasa pe str. Fagarasului din orasul Ghimbav, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara. In urma impactului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale", au transmis, vineri, reprezentantii IPJ Brasov.Potrivit acestora, la testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0,95 mg/l alcool pur."Acesta a fost condus la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului", a mai transmis IPJ Brasov.