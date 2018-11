Un sofer beat de tir a avariat 10 masini intr-o parcare (Video)

Ziare.

Se pare ca soferul, in varsta de 40 de ani, a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un copac si apoi a ajuns in parcare, unde a lovit masinile, arata Buna ziua Iasi La fata locului au ajuns mai multe echipaje de politie si pompieri.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului.Analizele au demonstrat ca soferul avea o alcoolemie de 1.04 mg/l alcool pur in aerul expirat.