Un sofer beat din Braila a lovit 8 masini si s-a oprit in stalp

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean, un brailean in varsta de 40 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Hipodrom din oras, a pierdut controlul volanului si a intrat in opt autoturisme parcate, pe care le-a avariat serios, masina oprindu-se intr-un stalp de electricitate.Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si a rezultat ca avea o imbibatie alcoolica de 0,95 mg/l alcool pur in aerul expirat.In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcooliceSurse din ancheta spun ca soferul este un avocat cunoscut in oras.