Un sofer cu alcoolemie de 1,40mg/l, retinut dupa ce a lovit doi pietoni si a fugit

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, soferul in cauza a parasit locul accidentului si a fost gasit de politisti in locuinta partenerei sale din comuna Barza. In momentul in care a fost testat cu aparatul alcooltest, barbatul avea o concentratie de alcool de 1,40 mg/l alcool pur in aerul expirat."Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca barbatul, de 34 de ani, din comuna Fauresti, judetul Valcea, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 643, pe raza comunei Iancu Jianu, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, ar fi acrosat doi barbati, de 40 si de 35 de ani, din comuna Iancu Jianu, care se deplasau pe marginea drumului, in calitate de pietoni, dupa care a parasit locul evenimentului.Din accident, a rezultat decesul barbatului de 40 de ani si ranirea celui de 35 de ani, acesta din urma fiind transportat la o unitate medicala, in vederea acordarii de ingrijiri medicale", a precizat Alexandra Dicu.Pietonul ranit a fost, de asemenea, testat cu alcooltestul, rezultatul indicand o concentratie de alcool pur in aerul expirat de 0,21 mg/l. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, barbatul prezenta traumatism cranio-facial si dureri la maini si picioare, fiind transportat la UPU Slatina de echipajele medicale care au participat la interventie.Conducatorul auto care a acrosat cei doi pietoni a fost retinut luni dimineata si va fi prezentat Judecatoriei Bals cu propunere de arestare preventiva, el fiind cercetat pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.