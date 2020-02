Un sofer de 79 de ani a lovit doua femei pe trecerea de pietoni: Una era insarcinata si a murit

Ziare.

Potrivit IPJ Arad, un barbat din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, pe raza localitatii Vladimirescu, pe trecerea de pietoni de la intersectia cu strada Garii, a surprins si accidentat doua femei, angajate in traversarea strazii."In urma impactului, a fost ranita usor o femeie de 37 de ani si ranita grav o femeie de 27 de ani. Din cauza ranilor suferite, femeia de 27 de ani a decedat ulterior, la spital", a transmis IPJ Arad.Potrivit Special Arad , femeia care a murit era insarcinata in luna a patra.Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.