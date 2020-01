Un sofer si un vatman s-au sicanat in trafic: Primul a ramas fara permis si a fost amendat. Al doilea e cercetat disciplinar

Ziare.

Sicanele din trafic au fost filmate cu o camera montata pe tramvaiul Societatii de Transport Bucuresti (STB). In imagini se vede cum tramvaiul impinge masina aflata pe linii, dupa care soferul autoturismului de lux franeaza brusc in fata tramvaiului si porneste din nou, iar in tot acest timp este claxonat de vatman. In cele din urma, vatmanul acelereaza si intra direct in bara din spate a masinii.Imaginile au aparut in mediul online."La data de 03 ianuarie a.c., in jurul orei 13.10, in zona Piata Chirigiu, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. Astfel, conducatorul unui autovehicul nu a respectat obligatia de a lasa libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia si nici nu s-a prezentat la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare", au precizat oficialii Brigazii Rutiere a Capitalei.Acesta a fost sanctionat cu amenda contraventionala in valoare de 2.230 lei, totodata dispunandu-se si retinerea permisului de conducere, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile.In paralel, superiorii vatmanului fac cercetari cu privire la comportamentul acestuia, urmand sa ia masurile ce se impun in acest caz.