Un sofer urmarit de politie a lovit cinci masini in Bucuresti: Doua persoane au ajuns la spital

Soferul a incercat sa intoarca pe linia de tramvai si a intrat cu masina in alte cinci automobile, informeaza Digi 24.In urma impactului, barbatul vinovat a iesit din masina si a fugit, dar a fost prins de politistii de la sectia 2 de Politie.Doua persoane au fost ranite in accident si au fost transportate la spital. Politia Capitalei a transmis ca incidentul s-a produs in zona statiei RATB Soseaua Pipera, pe strada Alexandru Serbanescu.Conform primelor date soferul era urmarit pentru anumite infractiuni.