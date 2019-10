Un sofer urmarit de politisti a accidentat doi pietoni

Ziare.

Barbatul este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, pentru parasirea locului accidentului, dar si pentru acte de agresiune asupra politistilor si refuzul de a opri la semnalele regulamentare ale acestora.Politistii rutieri au urmarit autoturismul condus de barbat din Piata Victoriei, unde a fost observat ca mergea pe contrasens, pana in zona Strazii Liviu Rebreanu."Astazi, in jurul orei 13:00, politisti din cadrul Brigazii Rutiere aflati in exercitarea atributiilor de serviciu in zona Piata Victoriei au observat un autoturism ce se indrepta spre piata circuland pe contrasens. Au efectuat semnal regulamentar de oprire, dar soferul si-a continuat drumul.S-a plecat in urmarirea autoturismului, iar pe Soseaua Stefan cel Mare echipajul de politie rutiera a reusit oprirea acestuia. S-a incercat legitimarea conducatorului auto, dar acesta a refuzat cu agresivitate si a demarat, continuand deplasarea pe linia de tramvai", se arata intr-un comunicat al Brigazii Rutiere.Politistii au continuat urmarirea, iar in zona Bulevardului Camil Ressu soferul autoturismului urmarit a accidentat doi pietoni, dupa care a continuat sa se deplaseze pana in zona Strazii Liviu Rebreanu, unde a abandonat masina si a intrat intr-un complex comercial. Aici, el a fost imobilizat de catre politisti.Barbatul a fost condus la sediul subunitatii de Politie, unde este audiat. El a fost testat cu aparatul alcooltest, precum si cu Drugtest, ambele fiind negative.