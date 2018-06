Un sucevean de 21 de ani care conducea cu peste 200 km/h a zburat cu masina peste doua case

Ziare.

Tanarul conducea cu peste 200 de kilometri pe ora pe un drum din comuna suceveana Oniceni cand a pierdut controlul asupra autoturismului. Masina a intrat intr-un gard, a traversat cateva curti, s-a ridicat pe un beci supraintaltat si a planat peste acoperisurile a doua case, potrivit ziaristilor de la Adevarul . In cele din urma, autoturismul s-a oprit intr-o alta locuinta.In masina, alaturi de sofer, se mai afla un tanar de 22 de ani. Amandoi au ramas incarcerati si a fost nevoie de interventia Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) pentru a fi scosi dintre fiare. In cele din urma, au fost transportati la spital. Soferul este acum in coma, dar pasagerul, care ar fi transmis pe Facebook intreaga isprava, a scapat doar cu rani usoare.Oamenii din casele peste care a zburat masina condusa de tanar spun ca sunt inca socati si ca nu si-au imaginat niciodata ca asa ceva s-ar putea intampla.