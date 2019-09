Un TAB scapat de sub control s-a rasturnat in Galati: Trei militari au fost raniti

Ziare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, incidentul a fost semnalat in jurul orei 12:40. Un TAB a fost scapat de sub control si a lovit mai multi stalpi de protectie de pe marginea soselei, oprindu-se in sant, la circa 5 metri de o gospodarie.In urma incidentului, trei militari au fost raniti, insa doar unul a fost transportat la spital."Dispeceratul ISU-SAJ a fost anuntat vineri, 27 septembrie, orele 12:40, despre un accident rutier constand intr-un TAB rasturnat si 3 victime constiente in localitatea Slobozia Conachi.S-a deplasat masina medicului UPU-SMURD, un echipaj SMURD de la Detasamentul de Pompieri Galati si o autospeciala de la Garda de Interventie Pechea. In urma evaluarii medicale a echipajului medical, s-a constatat ca unul din militarii aflati in vehiculul militar a suferit un traumatism cranio-cerebral.Victima a fost preluata de catre ambulanta SMURD, ceilalti doi membri ai echipajului din TAB refuzand examinarea", a transmis ISU Galati.Ancheta este desfasurata de Parchetul Militar.