Un tanar a murit dupa ce a intrat cu masina intr-o constructie din beton

La fata locului au intervenit pompierii cu autospeciala SMURD care l-au descarcerat pe sofer, insa medicii au constatat decesul acestuia, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu, a precizat ca accidentul s-ar fi produs dupa ce soferul autoturismului a incercat sa depaseasca o alta masina pe partea dreapta."Din primele cercetari efectuate de politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Roman a reiesit ca, in timp ce un barbat de 30 de ani, din localitatea Gheraiesti, conducea un autoturism pe DN2 - E85, in afara localitatii Traian, ar fi schimbat directia de mers spre dreapta, pentru a depasi o autoutilitara, moment in care, pe fondul vitezei excesive, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila si intrand in coliziune cu o constructie din beton. In urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducatorului auto", a afirmat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt.Corpul victimei fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Neamt in vederea efectuarii necropsiei.Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.