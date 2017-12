Un tanar a murit la Petrosani, dupa ce si-a prins capul intr-o presa hidraulica

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor ITM Hunedoara, tanarul, care era din Petrila, lucra de un an la o firma de constructii din Petrosani.Miercuri, el a vrut sa verifice daca exista o scurgere de ulei si si-ar fi prins capul intr-o presa hidraulica.Inspectoratul Teritorial de Munca face verificari, urmand sa stabileasca daca presa hidraulica a fost actionata de altcineva in momentul accidentului.De asemenea, Inspectoratul de Politie Hunedoara face ancheta pentru ucidere din culpa in acest caz.