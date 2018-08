Un tanar baut si fara permis a accidentat mortal un baiat de 16 ani, apoi a fugit de la fata locului

Ziare.

com

In masina condusa de tanarul de 18 ani, baut si fara permis, se aflau alti trei baieti. Cei patru mergeau cu masina, in timpul noptii de sambata spre duminica, pe un drum agricol din afara localitatii Faurei."Politia Orasului Faurei a fost sesizata, prin apel 112, de catre un localnic din comuna Jirlau cu privire la faptul ca, pe un drum agricol, a avut loc un accident rutier. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Politiei Orasului si cei ai Serviciului Rutier Braila care au stabilit ca un tanar de 18 ani, din comuna Jirlau, a condus un autoturism pe continuarea unei strazi din localitate, din directia raului Buzau catre comuna Jirlau, iar dupa circa 300 de metri de la intrarea pe acest drum de exploatatie agricola a iesit in decor pe partea stanga a sensului de mers.In urma evenimentului rutier a rezultat decesul unui minor, in varsta de 16 ani, din Jirlau. In autoturism au mai fost si alti trei minori, cu varste de 15 si 16 ani, toti din comuna Jirlau, care nu au avut nevoie de ingrijiri medicale", au anuntat, duminica, reprezentantii IPJ Braila.Tanarul care a condus masina a fugit de la fata locului, dar a fost prins la scurt timp, politistii constatand ca nu are permis de conducere si ca se afla sub influenta alcoolului."Conducatorul auto a parasit locul evenimentului, fiind depistat in scurt timp de politisti pe raza localitatii de domiciliu. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,85 mg/l, si i-au fost recoltate probe biologice de sange, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca acesta nu detine nici permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule", au precizat politistii braileni.Pe numele tanarului, politistii au intocmit dosar penal si fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.