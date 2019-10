Un tanar de 20 de ani, baut si fara permis, a provocat un accident mortal in Olt

Ziare.

Potrivit IPJ Olt, tanarul de 20 de ani, din Caracal, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, in afara comunei Draghiceni, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat in afara soselei.In urma accidentului produs in noaptea de sambata spre duminica, un tanar de 18 ani a murit, iar alti trei pasageri din masina au fost raniti si transportati la spital.Politistii au stabilit ca tanarul aflat la volan nu are carnet de conducere, iar in urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat o concentratie de 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat.Politistii continua cercetarile in acest caz pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis si conducerea sub influenta alcoolului sau a altor substante.