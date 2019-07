Un tanar de 23 de ani s-a prabusit cu planorul in Brasov

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, victima accidentului are 23 de ani.Tanarul a suferit o fractura la coloana cervicala, traumatism toraco-abdominal, fracturi inchise si deschise la picioare, arata sursa citata.Tanarul este constient, dar in stare grava.Planorul s-a prabusit, sambata, pe panta de aterizare a aerodromului Sanpetru, iar in urma accidentului tanarul a ramas incarcerat.La locul accidentului s-au deplasat un echipaj SMURD , un echipaj pentru descarcerare, un echipaj de interventie cu apa si spuma.