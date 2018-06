Un TIR a intrat intr-un microbuz in Braila: doi oameni au fost ucisi si 4 raniti

Ziare.

com

Accidentul s-a produs pe DN 22, intre localitatile Sutesti si Gradistea."Din primele cercetari se pare ca un TIR a intrat pe contrasens si a intrat intr-un microbuz cu pasageri. Au rezultat 6 victime dintre care doua au decedat si patru au fost ranite", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Dan.Microbuzul care a fost lovit de TIR facea curse regulate in judetul Braila.La locul accidentului s-au deplasat trei ambulante de la Serviciul Judetean, o autoutilitara SMURD, o echipa de descarcerare si echipaje de Politie. Traficul auto a fost dat peste cap."Microbuzul face curse regulate intre localitatile Braila si Maraloiu. TIR-ul cu numere de Constanta era gol, dar in microbuzul inmatriculat in Braila se aflau pasageri. Doi dintre acestia au murit in urma impactului. Altii sunt raniti. La fata locului intervin ambulante, echipaje de descarcerare, politisti. Traficul este blocat", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Braila, Stefan Stoian.Politistii aflati la fata locului fac cercetari pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului.