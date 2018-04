Un tir plin cu masini de spalat s-a rasturnat in sensul giratoriu de la Mogosoaia. Traficul rutier a fost deviat

Ziare.

"Din cauza neadaptarii vitezei, soferul tirului a intrat cu viteza in sensul giratoriu si s-a rasturnat. Tirul era incarcat cu masini de spalat", a declarat la Realitatea TV Catalin Bocai, comisar sef la Centrul Infotrafic din cadrul IGPR.Acesta a precizat ca soferul a fost ranit usor, dar a refuzat sa fie transportat la spital. De asemenea, in urma testarii, s-a stabilit ca soferul nu se afla sub influenta alcoolului.Politistii asteapta macaralele pentru scoaterea autotrenului din sensul giratoriu, informeaza Agerpres.