Un tramvai cu calatori a ramas fara o roata de trei ori in jumatate de ora, in Botosani

Cand tramvaiul circula pe Calea Nationala o roata a sarit si tramvaiul a deraiat usor. Calatorii au coborat, iar reparatia a fost facuta la fata locului, arata Observator TV.De acolo pana la depou roata a mai sarit de doua ori."Pur si simplu a cazut. Am depistat ca a fost o fisura in osia din spate a boghiului doi. Schimbam osia si il punem in circulatie. Calea de rulare este foarte rigida, este foarte veche, uzata", a declarat Victor Ivanescu, directorul firmei de transport public.Acesta a precizat ca din cauza vechimii tramvaielor zilnic sunt incidente."Sunt perioade. Mai ales atunci cand e umezeala, atunci se defecteaza mai des partea electrica", a spus un mecanic.Catalin Flutur, primarul din Botosani, spune ca nu sunt sanse prea mari sa rezolve curand aceste probleme."Posibilitatile noastre efective de a rezolva pe plan local aceasta problema sunt egale cu zero. Ca sa dau un singur exemplu. toti banii nostri de investitie pentru anul 2019, vorbim de anul curent, am putea sa achizitionam un tramvai si jumatate. N-o sa mai vorbim de reabilitarea caii de rulare", a declarat el.