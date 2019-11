Un tramvai s-a rupt pe Bulevardul Chisinau din Capitala

Cauze posibile

Foto: Florin Ivan, Avertizor de integritate

Cel mai probabil, garnitura a deraiat si s-a rupt la schimbarea de directie de la intersectia cunoscuta in zona drept Diham.Societatea de Transport Bucuresti a transmis pe Twitter ca liniile 14, 36 si 46 sunt blocate din cauza unui tramvai deraiat.Compania a anuntat ca traficul a fost oprit de la 10:40 la 11:30 si ca acum se desfasoara in mod normal."Cauze ar putea fi mai multe. Pe de o parte, ar putea fi o problema de mentenanta a macazului si e posibil ca din cauza macazului sa se ajunga la mica deraiere.Pe de alta parte, este posibil ca o serie de rulmenti sa se fi blocat si sa fi permis burdufului sa se miste.Momentan nu avem mai multe informatii. Nu stim daca in tramvai erau pasageri sau daca a fost acolo vreo alta problema", a declarat pentruFlorin Ivan, avertizor de integritate din partea sindicatului Transpublic din STB SA.Valer Ciobanescu, presedintele sindicatului Transpublic din STB SA, a transmis pentruca, in cursul diminetii zilei de vineri, 1 noiembrie, a mai avut loc o tamponare intre doua tramvaie, in Capitala, la Podul Basarab.Potrivit lui Ciobanescu, este necesar ca periodic pe sinele de tramvai sa se puna nisip, pentru a evita ca garniturile sa patineze. Dar - mai spune presedintele de sindicat consultat de Ziare.com - de regula vatmanii nu primesc suficient nisip, asa ca au ajuns sa si-l cumpere singuri, din magazine pentru materiale de constructii.