Un tren a lovit o masina in Buzau - traficul feroviar este blocat

Purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, Ane Marie Vrapciu, a declarat ca, in urma impactului, automobilul a fost afectat in proportie de aproape 90%."Din primele informatii, un sofer in varsta de 41 de ani de cetatenie turca, rezident in Romania, nu s-a asigurat corespunzator la trecerea de nivel peste calea ferata din localitatea Vernesti si a fost lovit de un tren de persoane care circula din directia Buzau catre Nehoiasu", a mai declarat sursa citata.Potrivit acesteia, traficul feroviar urmeaza sa fie reluat.