Un tren privat a depasit parapetul de protectie din Gara de Nord, iar unul dintre vagoane a deraiat

Potrivit Digi 24, politistii fac eprimele verificari la fata locului si vor sa afle motivul accidentului.Potrivit purtatorului de cuvant al CFR, Oana Branzan, incidentul s-a produs miercuri seara, in Gara de Nord, in timpul manevrei de regarare a unei garnituri compusa din noua vagoane."Mecanicul trenului, este vorba de un tren privat, a depasit, in momentul opririi, parapetul de la linia 6, unde trebuia sa opreasca sa preia calatorii catre destinatia Brasov", a spus Branzan, la Digi 24.In urma depasirii parapetului, s-a produs si deraierea de o osie a unui vagon.Branzan a spus ca, din datele existente, nu sunt persoane ranite.