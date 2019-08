Un vagon al Mocanitei a deraiat din nou, la nici o saptamana dupa un accident similar. Autoritatile, multumite ca nu sunt victime

ISU: Nu sunt victime

Seful Serviciului Salmavont Maramures, Daniel Benga, a declarat ca nu sunt raniti, dupa ce colegii sai au verificat toti turistii. Interventia Salvamontului s-a facut in urma unui apel venit prin 112."Mocanita era plina, din cate mi-au spus colegii mei. N-as vrea sa estimez gresit numarul de turisti, dar din ce am inteles, capacitatea trenului e undeva la 250-300 de turisti. Din pozele pe care le-am primit de la colegii mei, turistii sunt jos, langa tren si asteapta. Acest incident s-a intamplat la kilometrul 8 () . Ii spun incident pentru ca nimeni nu a fost ranit. Precedenta deraiere a fost accident pentru ca au fost raniti", a spus Daniel Benga, la Digi 24.ISU Maramures a confirmat pentru Mediafax ca un vagon al Mocanitei a deraiat din nou, insa anunta ca de aceasta data nu sunt victime."Nu sunt victime, vagonul a fost repus pe sine si a fost reluata activitatea", a spus Alexa Gonczi, purtatorul de cuvant al ISU Maramures.Sambata trecuta, locomotiva Mocanitei a deraiat pe Valea Vaserului, in judetul Maramures, iar. In trenul de linie ingusta se aflau aproximativ 200 de persoane.