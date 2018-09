Ungaria: Doi romani au murit, iar trei au fost raniti grav intr-un accident rutier

Ziare.

"Ambasada Romaniei la Budapesta urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs in dimineata zilei de 31 august 2018, intre localitatile Cegled si Albertirsa, incident soldat cu decesul a doi cetateni romani si ranirea altor trei. Imediat dupa semnalarea cazului, misiunea diplomatica a intreprins in regim de urgenta demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la identitatea persoanelor decedate si starea de sanatate a celor ranite. Conform datelor obtinute de reprezentantii misiunii diplomatice, in urma accidentului doi cetateni romani au decedat, alti trei fiind raniti", se arata intr-un raspuns al MAE trimis in urma solicitarii MEDIAFAX.Potrivit MAE, persoanele ranite au fost transportate, in stare grava, la o unitate medicala din zona, pentru ingrijiri."O echipa consulara mobila din cadrul ambasadei s-a deplasat in zona, pentru a acorda asistenta consulara. De asemenea, ambasada este in contact permanent cu reprezentantii spitalului in care se afla cei trei cetateni romani raniti, in vederea obtinerii unor informatii actualizate privind starea acestora de sanatate. Ambasada Romaniei la Budapesta monitorizeaza cu prioritate situatia, mentine legatura cu toate autoritatilelocale si acorda asistenta consulara, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupurilor neinsufletite", mai precizeaza MAE.