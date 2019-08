Vaslui: Ancheta, dupa ce un copil lovit de o masina a fost lasat 40 de minute sa zaca pe carosabil. Politistii stau si se uita (Video)

Ziare.

com

Potrivit presei locale, copilul de patru ani a tasnit dupa o masina parcata pe carosabil si a fost lovit de o alta masina, fiind aruncat pe carosabil, ranit. Imaginile fimate de cei aflati la locul accidentului arata cum copilul este lasat sa zaca pe carosabil timp de circa 40 de minute, fara ca cineva sa intervina.Mai multe persoane filmeaza si fac poze, politistii ajunsi acolo stau si se uita, iar ambulanta ajunge la aproximativ 40 de minute de la producerea accidentului, in conditiile in care un spital se afla la circa 300 de metri, potrivit publicatiei locale Vremea Noua Accidentul a avut loc marti seara, in orasul Murgeni. Copilul de patru ani a vrut sa traverseze strada si a iesit de dupa o masina parcata pe carosabil drept in fata unei autoutilitare care se deplasa pe strada respectiva.Dupa ce imaginile filmate au fost distribuite in spatiul public, Politia Judeteana Vaslui a anuntat ca a declansat o ancheta. In imagini se vede cum politistii, ajunsi la locul accidentului dupa circa 30 de minute, nu intervin, ci doar se plimba pe langa copil, fara sa se uite macar daca acesta mai este in viata."Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui a dispus efectuarea de verificari cu privire la interventia politistilor in cazul acestui accident rutier, la finalizarea acestora urmand a fi dispuse masurile legale ce se impun. Verificarile sunt desfasurate de ofiteri din cadrul Compartimentului de Control Intern al institutiei", se precizeaza intr-un comunicat al Politiei Vaslui, citat de Agerpres.