Vaslui: Un microbuz cu 16 pasageri s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit cu o masina

ISU Vaslui transmite ca accidentul a avut loc in localitatea Salcioara.Microbuzul s-a rasturnat in urma impactului.Pana in acest moment, 4 persoane au nevoie de ingrijiri medicale insa nu s-a finalizat evaluarea tuturor ocupantilor.Avand in vedere numarul mare al ocupantilor, a fost activat planul rosu de interventie la nivelul judetului Vaslui.Intervin la fata locului 2 echipaje SMURD, 2 echipaje medicale SAJ, o ambulanta pentru victime multiple, descarcerarea si o autospeciala de stingere.A.G.