Zece masini implicate in doua accidente produse pe Autostrada Bucuresti-Pitesti

Potrivit ISU Arges, primul accident s-a produs pe A1, la kilometrul 116. Au fost implicate sase autoturisme si un TIR. La fata locului s-a intervenit cu doua autospeciale si doua echipaje SMURD In urma impactului, trei persoane, doi adulti si un copil, au suferit rani usoare.Al doilea eveniment rutier, in care au fost implicate trei masini, a avut loc tot pe A1, in apropiere de Pitesti. Doua persoane au fost ranite, iar ISU a intervenit cu o autospeciala si un echipaj SMURD.