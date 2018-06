Zece raniti intr-un accident produs in Ungaria in care au fost implicate doua vehicule din Romania

Ziare.

com

Accidentul rutier a avut loc duminica pe Drumul national 42 din Ungaria, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd, in apropierea frontierei cu Romania, anunta agentia de presa MTI si de site-urile de stiri ATV.hu si Index.hu.Un microbuz inmatriculat in Romania a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism din Slovacia. Un alt autoturism, inregistrat in Romania, a intrat in cele doua vehicule care se lovisera initial, a comunicat Politia ungara, precizand ca zece persoane au fost ranite in accident.Sase raniti sunt spitalizati in localitatea Berettyoujfalu, iar patru in orasul Debrecen.