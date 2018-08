Accident grav cu 6 raniti pe DN1: A fost solicitat elicopterul SMURD

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, sase persoane au nevoie de ingrijiri medicale dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, in localitatea Persani, pentru scoaterea victimelor fiind nevoie de descarcerare.Mai multe echipaje de pompieri si de la ambulanta au intervenit la fata locului, fiind nevoie si de interventia elicopterului SMURD."Accidentul a avut loc pe DN 1, dupa Baile Persani. Intervine Detasamentul Fagaras cu SMURD, Descarcerare, un container multirisc, o autospeciala de stins incendii cu apa si spuma, Detasamentul Brasov cu doua echipaje SMURD, un echipaj de la SAJ Brasov. Sunt implicate doua autoturisme. Din ultimele informatii sunt sase victime, doua in stare critica, una constienta, cealalta este inconstienta. S-a solicitat si elicopterul SMURD de la Targu Mures", a declarat Luiza Danila.Politia a deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili cauza accidentului.