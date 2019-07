Accident grav duminica dimineata in Constanta: trei persoane au murit, doua sunt in coma

Ziare.

Toate cele sapte victime erau incarcerate, fiind necesara interventia pompierilor pentru a le scoate din autovehicule.Politia a transmis ca la volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 33 de ani care a pierdut controlul asupra directiei de mers, pe DN22, intre localitatile Lumina si Oituz, si a patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune frontala cu duba condusa de un barbat, de 31 de ani."In urma impactului a rezultat decesul la fata locului a conducatorului autoturismului, a pasagerului stanga spate din autoturism, precum si a pasagerului dreapta fata din autoutilitara, dar si vatamarea corporala grava a conducatorului autoutilitarei, a pasagerilor dreapta fata si dreapta spate din autoturism, dar si vatamarea corporala usoara a pasagerului mijloc din autoturism", a precizat Politia.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare grea, cinci ambulante ale Serviciului Judetean, doua echipaje SMURD.Toate cele sapte persoane aflate in cele doua autovehicule erau incarcerate.Pompierii au intervenit pentru scoaterea persoanelor incarcerate, iar trei dintre acestea erau fara semne vitale, fiind efectuate manevre de resuscitare.Conform reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, trei persoane au murit, iar alte doua au ajuns in coma la spital. Au mai fost raniti un adult si un copil de 14 ani, ambii fiind constienti si avand mai multe traumatisme.