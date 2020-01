Accident grav in Botosani: A fost activat Planul Rosu de Interventie

Ziare.

com

Cel putin 13 persoane ar fi fost implicate in accident, potrivit Digi24."Accident rutier produs intre un microbuz de transport persoane si 2 autoturisme, in localitatea Gorbanesti, pe DN 29 D. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de raspuns, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie, care presupune suplimentara resurselor medicale la fata locului", a transmis, duminica, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.Sursa citata a precizat ca spre zona incidentului rutier au fost trimise 2 masini de stingere, una pentru descarcarare, o autospeciala pentru transport victime multiple, 2 ambulante SMURD si 5 ambulante ale Serviciului Judetean de Ambulanta."Una dintre victime este in stop cardio-respirator si i se aplica masurile salvatoare de viata de catre echipajele medicale aflate la fata locului. Alte 7 victime vor fi transportate la spital, pentru investigatii suplimentare", a mai transmis IGSU.