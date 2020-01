Accident in Giurgiu provocat de un sofer baut: O femeie a murit, trei copii au ajuns la spital

Ziare.

Accidentul rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 503, la intrarea in localitatea Tomulesti, judetul Giurgiu, fiind implicat un singur autoturism.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu, acolo s-au deplasat echipaje ale ISU Giurgiu (o autospeciala de stingere cu apa si spuma), ISU Teleorman (o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o descarcerare si un echipaj Smurd) si 3 ambulante ale SAJ Giurgiu.In autoturism se aflau cinci persoane, doi adulti si trei copii.Conform sursei citate, in urma accidentului o femeie a murit, iar soferul si cei trei copii au politraumatisme si vor fi transportati la Spitalul Bagdasar-Arseni din Bucuresti.Reprezentantii Politiei Judetene Giurgiu au precizat ca politistii care au ajuns la locul accidentului au stabilit ca acesta s-a produs dupa ce soferul, un barbat de 46 de ani, pe fondul altor preocupari si al consumului de alcool, a iesit cu masina de pe sosea, autoturismul lovindu-se de un copac aflat pe marginea drumului.Femeia care a murit avea 44 de ani, fiind din Tomulesti, iar copiii au 7, 9 si 14 ani si au suferit atacuri de panica.Soferul a fost testat cu aparatul Drager care a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat.In acest caz se fac cercetari pentru ucidere din culpa si conducere sub influenta bauturilor alcoolice, au mai transmis reprezentantii Politiei Giurgiu.