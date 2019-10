Accident in lant pe A1 cu doua tiruri, un microbuz, o camioneta si doua masini

Ziare.

Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca in accident au fost implicate doua autotrenuri, un microbuz, o camioneta si doua autoturisme."Au fost incarcerate doua persoane. La locul accidentului s-au deplasat doua autospeciale de interventie cu apa si spuma si modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospeciala pentru transport victime multiple, 16 pompieri si trei echipaje SAJ. Nu a fost activat planul rosu", a afirmat Elena Megherea.Traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe a doua banda, pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A1 Deva - Nadlac.Potrivit Centrului Infotrafic, un autocamion s-a defectat in mers si a ramas blocat pe banda de urgenta. Dupa aproximativ 40 de minute, conducatorul unui alt autocamion nu a observat vehiculul blocat si a intrat in coliziune fata-spate cu acesta.Dupa impact, alte patru autoturisme, care se aflau in coloana, au fost implicate intr-o coliziune, pe fondul nerespectarii distantei regulamentare a celui de-al patrulea conducator auto.