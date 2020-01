Accident intre un autocar cu 55 de persoane la bord si doua masini, la iesirea din Brasov

Ziare.

com

Potrivit ISU Brasov, in urma impactului dintre doua masini si un autocar, la iesirea spre Talungeni nu s-au inregistrat victime.In autocar de aflau 55 de persoane, intre care trei copii.Primele informatii arata ca soferul uneia dintre masini s-a oprit pentru a-l intreba pe celallat daca are nevoie de ajutor, cel din urma fiind oprit pe marginea drumului din cauza unei defectiuni tehnice. Atunci a fost lovit din spate de autocar, pe fondul vizibilitatii reduse din cauza cetii, in zona.Autocarul mergea dinspre Bucuresti spre Mures si nu s-au inregistrat victime.In zona s-au deplasat o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj SMURD.Pasagerii din autocar vor fi preluati de un alt mijloc de transport pentru a fi dusi la destinatie.