Accident rutier mortal in Sibiu: O fetita a murit si alta este grav ranita

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Sibiu, Cristina Criveanu, un medic de la ISU Mures a intervenit primul la solicitare, insa in cazul fetitei de 9 ani s-a declarat decesul."A ajuns la caz un echipaj SMURD cu medic de la ISU Sibiu si un alt echipaj SMURD cu medic de la ISU Mures. Echipajul SMURD a transportat la spital copilul de 7 ani cu traumatism membru inferior.Un alt echipaj, de la SAJ, a efectuat manevre de resuscitare la fata locului pentru salvarea copilului de 9 ani, insa medicul de pe ambulanta ISU Mures ajunsa la fata locului a declarat fetita decedata", a spus Criveanu.Elena Welter, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, a declarat ca cele doua fetite traversau neregulamentar, cand au fost lovite de un autoturism condus regulamentar spre Sighisoara, de catre un barbat in varsta de 45 de ani, sibian.Traficul pe DN 14, intre judetele Sibiu si Mures, este blocat in aceste momente.