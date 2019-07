Ajunctul Politiei Locale Slatina a accidentat doua persoane pe trecerea de pietoni

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu, doua persoane, un tanar de 15 ani si altul de 34 de ani, au fost acrosate de o masina in timp ce traversau strada prin zona Bibliotecii Judetene din Slatina, in conditiile in care soferul unui autoturism nu le-ar fi acordat prioritate de trecere."Un barbat de 55 ani, din municipiul Slatina, in timp ce conducea un autoturism pe b-dul A.I. Cuza din municipiul Slatina, in dreptul Bibliotecii Judetene, nu ar fi acordat prioritate de trecere fata de doua persoane, una de 15 ani, din comuna Rusanesti, si alta de 34 ani, din comuna Vadastra, acrosand cele doua persoane. Victimele au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina pentru acordarea de ingrijirii medicale. Au fost intocmite acte procedurale sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa", a anuntat Grigorescu.Soferul care a acrosat cei doi tineri pe trecerea de pietoni nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice.