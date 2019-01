Aparitie surprinzatoare la un accident din Constanta. Un barbat gol a aparut dintr-o masina lovita

Ziare.

Potrivit Politiei Constanta, un barbat de 36 de ani conducea, marti dimineata, in orasul Constanta, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra volanului, si a intrat intr-un autoturism parcat, dupa care a fost proiectat in gardul unui imobilul.In urma accidentului, soferul a fost ranit usor.Dupa producerea accidentului, soferul a iesit din masina complet dezbracat.Politistii spun ca acesta nu a consumat alcool , iar conform declaratiilor familiei, barbatul ar fi dezvoltat in ultima perioada probleme psihice.Acest a fost dus la spital pentru investigatii medicale si s-a intocmit dosar penal pentru accidentul rutier, masurile urmand sa fie luate dupa lamurirea situatiei psihice a barbatului.