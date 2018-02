Cele mai periculoase trei sosele din Romania

Ziare.

are 640 de kilometri lungime si face legatura intre Bucuresti si Timisoara, oprindu-se la granita Romaniei cu Ungaria. Anul trecut, pe acest drum si-au gasit sfarsitul nu mai putin de 87 de oameni, informeaza Digi 24 Multe dintre acccidente s-au inregistrat la Tatomiresti, in judetul Dolj. Subcomisarul Alin Apostol de la serviciul rutier local a explicat ca pe aceasta portiune de sosea soferii au tendinta sa acceelereze, in ciuda faptului ca structura drumului nu permite acest lucru."Drumul are doua benzi, lucru care ii determina pe unii conducatori auto sa creasca viteza de deplasare, desi aceasta este o zona cu o succesiune de curbe deosebit de periculoase, unde viteza trebuie redusa la 50 de kilometri la ora", a declarat Alin Apostol.este urmatorul in topul celor mai insangerate sosele din Romania. Acesta face legatura intre Bucuresti si Suceava, oprindu-se la granita cu Ucraina. Anul trecut, 76 de oameni au murit iar 180 au fost raniti pe acest drum.Multe accidente se produc aici din cauza ca soseau este ingusta, avand doar cate o banda pe sens, iar acest lucru face ca depasirile sa fie foarte riscante. Exista chiar si portiuni de drum in care soferii cofunda acostamentul cu o banda de circulatie , riscand astfel de provoace accidente grave.Reprezentantii CNAIR au declarat pentru Digi 24 ca se ia in calcul largirea DN 2 prin cresterea numarului de benzi de la doua la patru."In calcul trebuiau sa ia acum zece ani sa faca aceste modernizari, latiri de drum, daca nu sunt in stare sa faca niste autostrazi", a afirmat, in replica, Alexandru Vilvoi, reprezentantul Asociatiei "Romania fara gropi "., cel mai aglomerat din Romania, incheie topul celor mai periculoase 3 drumuri din Romania. Anul trecut si-au pierdut viata in accidente produse pe aceasta sosea 68 de oameni, iar alti 245 au fost raniti.Potrivit uuni raport realizat de Forumul Economic Mondial, pe drumurile din Romania se circula in conditii mai proaste decat pe cele din Bosnia-Hertegovina, Venezuela si chiar Ghana si Etiopia.