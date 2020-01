Cinci raniti, intre care si un copil, intr-un accident produs in Mamaia: Autorul e suspectat ca bause si consumase droguri

Ziare.

Potrivit ISU Constanta. Cele cinci victime, intre care un copil de 11 ani, au fost transportate la spital.Doua dintre victime au ramas incarcerate si au fost scoase de pompieri din masini.Toti cei cinci raniti sunt constienti.Accidentul s-a produs in dreptul unui hotel din Mamaia, iar primele informatii arata ca o masina care circula dinspre Constanta spre Navodari a pierdut controlul asupra directiei si a patruns pe contrasens, unde a lovit alte doua autoturisme.Conform IPJ Constanta, in masina care a intrat pe contrasens si a provocat accidentul s-au gasit 19 pliculete de substanta vegetala verde, dintre care 18 in buzunarul pasagerului si unul in masina, astfel ca se verifica daca cei din masina au consumat substante psihoactive.De asemenea, soferul mirosea a alcool si i s-au recoltat probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei.