City Insurance confirma ca este asiguratorul RCA al tirului implicat in accidentul din Ialomita

"Referitor la accidentul tragic din data de 5 octombrie 2019, produs in zona localitatii Sfantul Gheorghe, judetul Ialomita si soldat cu victime, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance confirma ca tirul implicat in accident era asigurat pentru Raspunderea Civila Auto (RCA)", a transmit City Insurance intr-un comunicat remis martiCompania mai precizeaza ca este alaturi de victimele accidentului si de familiile acestora si ii asigura de intregul sprijin."Specialistii societatii, prezenti la locul accidentului inca de sambata, 5 octombrie, au expertiza necesara pentru a finaliza la timp solicitarile de despagubire generate de acest caz", potrivit sursei citate."In astfel de situatii, menirea noastra este de a acorda compensatii financiare victimelor accidentelor rutiere, sperand sa usuram un pic din povara acestor momente grele prin care trec cei implicati. Ne vom indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare, in conformitate cu legea care guverneaza asigurarea pentru Raspunderea Civila Auto (RCA)", a mai transmis City Insurance.Reamintim ca sambata dimineata a avut loc un accident cumplit pe DN 2A Slobozia-Urziceni , in zona localitatii Sfantu Gheorghe, comuna Balaciu. Un tir si un microbuz s-au ciocnit, dupa ce soferul tirului a intrat pe contrasens. Bilantul accidentului a fost tragic: 10 oameni au murit si sapte sunt raniti.In accident au fost implicate 17 persoane, dintre care 16 din microbuz si una din tir.Opt din cele 10 persoane decedate erau angajati ai Mega Image si mergeau spre serviciu in momentul in care au fost loviti in plin de tir.