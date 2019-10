City Insurance este asiguratorul RCA al TIR-ului implicat in accidentul din Ialomita. Despagubirile pot depasi 1 milion de euro

Ziare.

City Insurance este liderul pietei asigurarilor din Romania si cel mai mare jucator pe acest segment al industriei, conform statisticilor ASF.Potrivit reglementarilor in vigoare, pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, limitele minime de raspundere acoperite de o polita RCA conform reglementarilor Uniunii Europene sunt de 1,22 milioane de euro pentru prejudicii materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate.Pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente, la un nivel de 6,07 milioane de euro.Surse din piata asigurarilor citate de Profit.ro au estimat ca despagubirile in acest caz ar putea depasi un milion de euro.Reamintim ca sambata dimineata, a avut loc un accident cumplit pe DN 2A Slobozia-Urziceni, in zona localitatii Sfantu Gheorghe, comuna Balaciu. Un tir si un microbuz s-au ciocnit, dupa ce soferul tirului a intrat pe contrasens. Bilantul accidentului a fost tragic: 10 oameni au murit si sapte au fost raniti.In accident au fost implicate 17 persoane, dintre care 16 din microbuz si una din tir. Bilantul final este de 10 decedati, intre care soferul TIR-ului, si 7 raniti, a informat ISU Ialomita. Potrivit sursei citate, trei persoane ranite au fost duse la Spitalul Slobozia si patru catre Spitalele Bagdasar si Floreasca din Bucuresti. Opt din cele 10 persoane decedate erau angajati ai Mega Image si mergeau spre serviciu in momentul in care au fost loviti in plin de TIR.