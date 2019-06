Coloana de 3 kilometri pe Autostrada Soarelui dupa un accident in lant. Aglomeratie si pe Valea Prahovei

Aglomeratie si la munte

Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, pe sensul catre Constanta al Autostrazii Soarelui, la kilometrul 125 (in zona localitatii Borcea, judetul Calarasi), a avut loc o tamponare in care au fost implicate patru autoturisme."Traficul rutier este blocat, pe sensul catre litoral pana la degajarea suprafetei de rulare", a transmis Infotrafic.Sursa citata precizeaza ca valorile de trafic sunt in crestere, iar in zona accidentului se stationeaza in coloana pe aproximativ trei kilometri.Totodata, politistii anunta ca valorile de trafic pe Drumul National 1, catre zona montana din judetul Prahova, sunt ridicate si se circula in coloana la Comarnic."Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora traficul catre zona montana a DN 1 este intens, circulandu-se in coloana la Comarnic, de la km 105 pana la 106", a transmis, duminica, Centrul Infotrafic.La Busteni se circula normal, se actioneaza in dispozitiv pentru mentinerea fluentei.