Constanta: Doi copii si bunica lor au fost accidentati pe trecerea de pietoni

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, "un barbat de 55 de ani a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Bratianu din municipiul Constanta, pe a treia banda, dinspre zona Icil catre iesirea din municipiu si, ajungand la marcajul pietonal din dreptul policlinicii C.F.R, a surprins si accidentat usor o femeie, de 57 ani, si 2 minori, de 9, respectiv 11 ani, care s-au angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal, din partea dreapta a conducatorului auto".Atat minorii, cat si femeia au suferit traumatisme cranio-cerebrale si faciale, respectiv la brate si picioare, fiind in afara oricarui pericol, conform Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta.Ancheta politistilor in acest caz este in derulare, iar taximetristului i s-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.