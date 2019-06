Cosmar pe Autostrada Soarelui: O familie a cerut ajutor, dupa ce a lovit porci intrati pe sosea. Raspunsul autoritatilor a fost naucitor

Foto: Facebook/ Zully Mustafa

CNAIR: Incidentul nu se confirma

Politia spune ca procedura s-a respectat intocmai

Apoi, din cauza ca nicio autoritate n-a venit sa vada in ce stare sunt dupa incident, oamenii au fost nevoiti sa apeleze la prieteni ca sa isi poata tracta masina pana la Politie, in puterea noptii.Luni noaptea, in jurul orei 23:00, Zully Mustafa si Dragos Socaciu mergeau pe A2 dinspre Bucuresti spre Medgidia. La scurt timp dupa ce trecusera de podul de la Fetesti, cei doi spun ca au lovit in plin un card de mistreti aparuti parca de nicaieri, pe sosea.Impactul a fost atat de puternic incat a declansat airbagurile masinii. In plus, a deformat autoturismul cu totul, in partea frontala.Dragos Socaciu - care se afla la volan - spune ca ultimul lucru la care se astepta, circuland pe autostrada, era sa-i iasa in cale un card de animale de talie mare., a povestit pentruDragos Socaciu.Cei doi soti si-au sunat un prieten care sa vina sa-i ia. Apoi au coborat din masina, s-au imbracat cu veste reflectorizante si au incercat sa afle cat de grave erau consecintele impactului. Au fost socati, inca o data: partea din fata a autoturismului era total deformata, iar numarul de inmatriculare disparuse.Dragos Socaciu povesteste ca s-a intors pe jos cale de cateva sute de metri, in incercarea de a-si recupera placuta de la masina si de a gasi animalul pe care il lovise. N-a mai gasit, insa, nimic. In plus, omul spune ca, dupa cateva minute, a fost abordat de un sofer de platforma de tractare, care tocmai trecea prin zona.A trebuit sa mergem trasi pe banda de urgenta (de masina prietenului - n.red.) si sa iesim de pe autostrada pe la Cernavoda, ca sa putem apoi sa ne intoarcem pe sensul de mers spre Bucuresti. Apoi, pe acest sens, am mers pana la statia de taxare de la Fetesti. Am platit din nou (pentru doua masini: a noastra si a prietenului care ne tracta) si am trecut. Ne-am dus la sediul Politiei. Iar dupa constatare, am revenit pe sensul de mers spre Constanta si am mai platit inca o data taxa pentru doua masini (a noastra si a prietenului care ne tracta) ca sa trecem prin statia de taxare si sa ne intreptam, in sfarsit, spre casa.Asta, in conditiile in care accidentul nu s-a petrecut din vina noastra", ne-a mai spus Dragos Socaciu.Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Infrastructura Rutiera (CNAIR), Alin Serbanescu, sustine ca institutia a facut verificari si nu a descoperit nicio urma a incidentului., a precizat pentruAlin Serbanescu.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Constanta, subinspectorul Andreea Munteanu, a declarat pentruca oamenii legii au procedat corect., ne-a spus Andreea Munteanu.Purtatorul de cuvanrt al IPJ Consntanta considera ca vina pentru situatia tensionata prin care au trecut oamenii "nu este in niciun caz a politistilor", ci a "celor care nu au montat parapeti corespunzatori"., a precizat subinspectorul Andreea Munteanu.Momentan, sotii Zully Mustafa si Dragos Socaciu spun ca asteapta sa isi revina din soc pentru a decide cum sa procedeze.Una peste alta, momentan un lucru e cert: doi oameni care circulau pe un drum public si-au vazut moartea cu ochii din cauza ca au lovit niste animale care n-ar fi trebuit sa poata ajunge pe sosea. Ba mai mult - chiar dupa incident, cat se aflau inca in stare de soc - oamenii au fost nevoiti sa apeleze la prieteni si sa plateasca taxe peste taxe ca sa isi poate duce masina la Politie, pentru constatarea daunelor.Si dupa toate astea, institutiile finantate din bani publici sustin fie ca intregul incident a fost unul minor, fie ca e posibil chiar ca el sa nu se fi intamplat deloc.Intr-o postare pe Facebook, Zully Mustafa a povestit intregul eveniment, intrebandu-se ce ar pati, intr-o astfel de situatie, un sofer care nu are la el nici bani sa plateasca tractarea masinii lovite, nici prieteni care sa-i sara in ajutor., a scris Zully Mustafa pe Facebook.Autoritatilor putin le pasa de astfel de situatii, cate vreme procedurile sunt respectate intocmai.