Craiova: Trei persoane au fost spulberate de o masina, in statia de tramvai

Potrivit IPJ Dolj, soferul masinii care a lovit pietonii a incercat sa evite impactul cu un alt autoturism, iesit de pe o strada adiacenta fara sa dea prioritate.Trei oameni au fost loviti in plin de masina. Ranit a fost si soferul masinii."Sunt patru victime, dintre care trei barbati si o femeie. Toate vor fi transportate la spital", a declarat Tania Valceanu, purtator de cuvant al ISU Dolj.Potrivit acesteia, barbatii au suferit rani usoare, in timp ce femeia pare accidentata mai grav.Circulatia este blocata in zona, politistii facand cercetari la fata locului.