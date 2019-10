Detalii despre starea persoanelor ranite in accidentul cumplit din Ialomita

Ziare.

Potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii, celelalte trei victime ale accidentului de sambata aflate la ''Bagdasar-Arseni'' sunt stabile, constiente.''Starea celor patru paciente este stationara. Trei dintre acestea sunt stabile, constiente. Tanara de 19 ani este in continuare in stare grava, este intubata'', precizeaza MS.Zece persoane au murit, iar alte sapte au fost grav ranite sambata dimineata, intr-un accident rutier produs in zona localitatii Sfantu Gheorghe, comuna Balaciu, intre un TIR si un microbuz de transport pasageri. Accidentul a fost provocat de faptul ca soferul TIR-ului a intrat pe contrasens si s-a ciocnit cu microbuzul de calatori. Opt din cele zece persoane care au murit in accident erau angajati Mega Image, a anuntat retailerul pe pagina sa de Facebook. De asemenea, sapte raniti sunt tot angajati ai companiei.