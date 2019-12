Doi agenti de politie, judecati pentru musamalizarea unui accident facut de un sef de la Rutiera

Ziare.

La randul sau, ofiterul de politie a fost trimis in judecata pentru vatamare corporala din culpa si instigare la fals intelectual. Ancheta a fost facuta de ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie Covasna, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov.Potrivit unui comunicat DGA remis Ziare.com, accidentul de circulatie a avut loc pe 20 aprilie 2019, in jurul orei 01:00. Ofiterul de politie ar fi condus autoturismul sub influenta bauturilor alcoolice, iar ca urmare a nerespectarii prevederilor legale, ar fi patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un alt autoturism, rezultand vatamarea corporala a cinci persoane."Ulterior, agentii de politie care au facut parte din echipa de cercetare care s-a prezentat la fata locului si a efectuat cercetarea accidentului rutier, la instigarea ofiterului de politie cu functie de conducere si a sotiei acestuia, in scopul impiedicarii tragerii la raspundere penala:," arata DGA.In acelasi timp, politistii ar fi consemnat, in mod nereal, in cuprinsul procesului-verbal de cercetare la fata locului ca,I.S.